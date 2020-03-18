Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha

Özyavuz: Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz

Göreve geldiği günden itibaren projelerini bir bir faaliyete geçiren başkan Özyavuz, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Tarihin, tarımın ve inanç turizminin önemli dönüm noktası olan ilçede, Harranlı vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden turistlerin refah seviyelerini yükseltmek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için gece gündüz çalışan Başkan Özyavuz yenilikçi projelerle kısa zamanda ses getirmeyi başardı.Gastronomi Merkezi ve Harran Gözlem Evi, Otağ, Şeyh Hayat-i Harran-i, Hz. Yakup kuyusu, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Çocuk Bakım Odaları gibi projeleri bir bir hayata geçiren başkan Özyavuz yeni proje ile Harran halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor.Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada; Hz. Âdem’in ilk buğday tohumunu ektiği rivayet edilen, medeniyetlerin beşiği, yolların kesiştiği kent, dünyanın ilk ticaret merkezi, Emevilerin başkenti Harran ilçemizde yenilikleri artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz.Yeni araç parkını hizmete açtık.Şuan belediye hizmet binamızın arka tarafında bulunan eski araç parkının bulunduğu alanda 20 adet iş yerini içinde barındıran yeni bir çarşı yapmayı planlıyoruz. Belediyemizin yan tarafında tarihi surların karşısında bulunan derme çatma iş yerlerini bu çarşıya taşıdıktan sonra görüntü kirliliği oluşturan bu iş yerlerinin yerinde peyzaj çalışması yaparak ilçemizin çehresini değiştireceğiz.İlçemizi ziyaret eden turist sayısında önemli bir artış var, ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin zaman geçirebilecekleri rahat edebilecekleri dinlenebilecekleri sosyal alanları yaptık ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Harran’ımızı dünyaya açılan bir kapı olarak tanıtmaya devam edeceğiz, dedi.