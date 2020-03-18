Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Mart 2020 14:49:34 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz bir projeye daha start verdi. Tarihi surların karşısında bulunan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde iş yerleri bulunanesnafa, eski araç parkı alanında yeni bir çarşı inşa edileceğini duyurdu.

Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha

Göreve geldiği günden itibaren projelerini bir bir faaliyete geçiren başkan Özyavuz, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Tarihin, tarımın ve inanç turizminin önemli dönüm noktası olan ilçede, Harranlı vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden turistlerin refah seviyelerini yükseltmek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için gece gündüz çalışan Başkan Özyavuz yenilikçi projelerle kısa zamanda ses getirmeyi başardı. 

Gastronomi Merkezi ve Harran Gözlem Evi, Otağ, Şeyh Hayat-i Harran-i, Hz. Yakup kuyusu, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Çocuk Bakım Odaları gibi projeleri bir bir hayata geçiren başkan Özyavuz yeni proje ile Harran halkının gönlünü kazanmaya devam ediyor. 



 

Özyavuz: Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz

Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada; Hz. Âdem’in ilk buğday tohumunu ektiği rivayet edilen, medeniyetlerin beşiği, yolların kesiştiği kent, dünyanın ilk ticaret merkezi, Emevilerin başkenti Harran ilçemizde yenilikleri artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. 

Yeni araç parkını hizmete açtık.Şuan belediye hizmet binamızın arka tarafında bulunan eski araç parkının bulunduğu alanda 20 adet iş yerini içinde barındıran yeni bir çarşı yapmayı planlıyoruz. Belediyemizin yan tarafında tarihi surların karşısında bulunan derme çatma iş yerlerini bu çarşıya taşıdıktan sonra görüntü kirliliği oluşturan bu iş yerlerinin yerinde peyzaj çalışması yaparak ilçemizin çehresini değiştireceğiz. 

İlçemizi ziyaret eden turist sayısında önemli bir artış var, ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin zaman geçirebilecekleri rahat edebilecekleri dinlenebilecekleri sosyal alanları yaptık ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Harran’ımızı dünyaya açılan bir kapı olarak tanıtmaya devam edeceğiz, dedi. 






Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​TUİK Açıkladı! Şanlıurfa Yaşlı Nüfusta Kaçıncı Sırada
​TUİK Açıkladı! Şanlıurfa Yaşlı Nüfusta Kaçıncı Sırada
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı. Şanlıurfa yaşlı nüfusunun en düşük olduğu iller arasında 3. Sırada yer aldı.
Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha
Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz bir projeye daha start verdi. Tarihi surların karşısında bulunan Selahattin Eyyubi Caddesi'nde iş yerleri bulunanesnafa, eski araç parkı alanında yeni bir çarşı inşa edileceğini duyurdu.
​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak
​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak
Koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbir kararlarını hızla hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların tatbikini de sıkı şekilde takip ediyor.
Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
Harran ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran’da korona virüs ile ilgili açıklamada bulundu. Harran’da alınan kararları halka sunan Çelik, bir olumsuz duruma rastlanamadığını bildirerek, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini hatırlattı.
​Siverek’i Sel Vurdu! Evler Su Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu
​Siverek’i Sel Vurdu! Evler Su Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve şiddetli yağış nedeniyle bir ahırı su bastı, 25 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bilici’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Bilici’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
​Sosyal Hizmetler Engelli Yaşlımızı Yalnız Bırakmadı
​Sosyal Hizmetler Engelli Yaşlımızı Yalnız Bırakmadı
Alo 183 İhbar hattına düşen ihbara kayıtsız kalmayan Siverek Sosyal Hizmet Merkezi, yalnız yaşayan engelli vatandaşa sahip çıktı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı
Şanlıurfa’da fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.
​Harran Belediyesi Koronavirüse Karşı Seferbelik İlan Etti
​Harran Belediyesi Koronavirüse Karşı Seferbelik İlan Etti
​Harran Belediyesi Koronavirüse Karşı Seferbelik İlan Etti
​Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan
​Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan
​Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar Belediyesi Koronavirüs'e karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı.
​TUİK Açıkladı! Şanlıurfa Yaşlı Nüfusta Kaçıncı Sırada
​TUİK Açıkladı! Şanlıurfa Yaşlı Nüfusta Kaçıncı Sırada
Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha
Başkan Özyavuz’dan Bir Proje Daha
​Motorine İndirim Geliyor! İşte Fiyatlar
​Motorine İndirim Geliyor! İşte Fiyatlar
İsmail Haktan Odabaşı, Ayrımcılık ve Bölücülükten PFDK’ya Sevk Edildi
İsmail Haktan Odabaşı, Ayrımcılık ve Bölücülükten PFDK’ya Sevk Edildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿