İsmail Haktan Odabaşı, Ayrımcılık ve Bölücülükten PFDK’ya Sevk Edildi

Urfaspor Kaptanına Ağza Alınmayacak Küfürler Sarf Etti

Odabaşı’na Ağır Ceza Verilmesi Bekleniyor

PDFK’nın İsmail Haktan Odabaşı Kararı

Pazar günü oynanan Urfaspor Hekimoğlu Trabzon maçının 70. Dakikasında futbolcular arasında tartışma çıktı.Pazar günü oynanan Urfaspor Hekimoğlu Trabzon maçının 70. dakikasında genç futbolcu Fatih Bayat’ın üzerine yürüyerek argo ve sinkaflı cümleler sarf eden İsmail Haktan Odabaşı, kendisi uyaran Urfaspor takım kaptanı Fevzi Özkan’ın üzerine yürüyerek “a.k. Kürtleri” dedi. İsmail Haktan Odabaşı, bölücü ve ayrımcılık cümleleri kullanması sebebiyle TFF disiplin kurulu tarafından 42. maddesini (ayrımcılık) göz önünde bulundurarak PFDK ya sevk edildi.PFDK’nın adı daha önce şike ile de alınan İsmail Haktan Odabaşı’na çok ağır cezalar vermesi bekleniyor. Ayrıca Hekimoğlu Trabzon Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu’nun da İsmail Haktan Odabaşı ya nasıl bir ceza vereceği merak ediliyor.20- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 15.03.2020 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile "ayrımcılık" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. Maddesi uyarınca 16.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Editör: Ahmet Şen