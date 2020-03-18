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Bu haber 18 Mart 2020 11:58:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak

Koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbir kararlarını hızla hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların tatbikini de sıkı şekilde takip ediyor.

​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak

Tedbir kararlarının duyurulmasının ardından taziye evlerini bizzat denetleyen Vali Abdullah Erin, taziye evlerinin virüs yayılma riskinin en yüksek olduğu alanlar olduğunu, bu nedenle alınan tedbirlere vatandaşların da büyük hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti. Kararlara rağmen, kapalı tutulması gereken alanları açık görenlerin, Polis, Jandarma ve Zabıta birimlerine haber vermesini isteyen Vali Erin, halk sağlığını tehlikeye atanlar hakkında yasal işlem yapılacağını ve müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.


 

Kolluk Kuvvetleri Denetleyecek

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı tutulmasına karar verilen umuma açık istirahat, eğlence mekânları ve benzeri yerler ile Şanlıurfa’da çok yoğun şekilde insan hareketinin yaşandığı taziye evlerinin kapalı tutulup tutulmadığı da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Zabıta tarafından da denetleniyor.


 

Taziye Evlerinde Yemek İçecek İkramı Yapılmayacak

İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan, toplum sağlığının sürekli korunmasını da amaçlayan kararlar gereği, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri durdurulan taziye evleri yeniden faaliyete girdiğinde, ortak kullanılan havlular ve halılar kaldırılmış olacak. Belediyeler tarafından temizliği ve gerekli düzenlemeleri yapılacak olan taziye evleri, gün sonunda hijyen kurallarına uygun olarak temizlenecek. Halkın büyük rahatsızlık duyduğu taziye evlerindeki yemek ve çay ikramları da artık yapılamayacak. Gelenekten kaynaklanan ve acıyı paylaşmak anlamı da taşıyan acı kahve (mırra) ikramı ise tek kullanımlık kâğıt fincanlarda yapılacak.






Editör: Ahmet Şen
 
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​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak
​Şanlıurfa’da Son Dakika! Taziye Evleri Kesinlikle Kapalı Tutulacak
Koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbir kararlarını hızla hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların tatbikini de sıkı şekilde takip ediyor.
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