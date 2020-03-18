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Bu haber 18 Mart 2020 13:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’de Korona Virüs Vakası Artarsa B Planına Geçilecek

Türkiye günbegün yerinde adımlar attı. Vaka sayısının artması hâlinde lokantalar ve AVM’lerin tamamen kapatılacağı, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı çalışanla açık kalabileceği belirtiliyor.

​Türkiye’de Korona Virüs Vakası Artarsa B Planına Geçilecek

Dünyada çok sayıda insana bulaşan koronavirüs karşısında birçok Batı ülkesi tedbir almada sınıfta kalırken; zamanında ve başarılı hamleleriyle dünyanın övgüsünü toplayan Türkiye işi sıkı tutuyor. Bu kapsamda B planı olarak yeni tedbirler de hazır. Uzmanlar vaka sayısının artması hâlinde, lokantaların, AVM'lerin tamamen kapatılabileceğini, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı sayıda kişinin içerde bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalabileceğini belirtiyor.


 

ANINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye, geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı ilk andan itibaren adımlarını attı. 115'e yakın ülkeye yayılan koronavirüs salgını konusunda hükûmetin izlediği politika, Türkiye'nin sağlık sistemi konusunda ne kadar hazırlıklı olduğunu da gösterdi. İşte Türkiye'nin günbegün attığı adımlar:

22 OCAK: İlk olarak Türkiye, koronavirüs ile mücadelede herhangi bir ilaç problemi olmadığını açıkladı. Termal kameralar havaalanlarında devreye sokuldu.

24 OCAK: Liman ve havalimanlarında 24 saat sağlık personeli bulundurulmaya başladı. Çin'den gelen tüm uçuşlar için termal kamera taraması yapıldı.

1 ŞUBAT: Vuhan'da yaşayan 42 Türk vatandaşı özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

3 ŞUBAT: Çin uçuşları durduruldu.

6 ŞUBAT: Yurt dışından gelen tüm yolcular termal kameradan geçirilmeye başladı.

11 ŞUBAT: Geliştirilen yerli tanı kitiyle 90-120 dakikada yeni koronavirüs test sonuçlarına ulaşılabildiği açıklandı.

21 ŞUBAT: İran'ın virüs olan bölgelerinden yolcuların Türkiye'ye girmesine izin verilmedi.

23 ŞUBAT: Türkiye- İran geçişleri tamamen durduruldu.

27 ŞUBAT: Ağrı, Dilucu, Van ve Hakkâri sınır kapılarında sahra hastaneleri kuruldu.

29 ŞUBAT: Çin, İran, Irak, G. Kore ve İtalya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu. Türkiye Gürcistan arasında 8 sahra hastanesi kuruldu.

11 MART: İlk koronavirüs, Türkiye'de Avrupa temaslı bir kişide görüldü.

12 ŞUBAT: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de koronavirüs zirvesi düzenlendi. Koronayla mücadele kapsamında tedbirler alındı. Üniversitelerin yanı sıra ilk, ortaokullar ile liseler tatil edildi. Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı. Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

15 ŞUBAT: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “koronavirüs tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede salgın nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

16 MART: İçişleri Bakanlığı, ek bir genelge daha yayınladı. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.


 

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 98'e çıktığını açıklamasının ardından akıllara, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artması durumunda alınması gereken yeni tedbirler geldi. Uzmanlar, sayının yükselmesi ve ölümlerin yaşanması durumunda dolaşımda kısıtlılığa gidilebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyeleri “Vakaların sayısı diğer ülkelerinkilere benzer sayılara ulaşırsa daha farklı önlemler alınması gerekebilir. Lokantalar, AVM'ler tamamen kapatılabilir, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı sayıda kişinin içerde bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalabilir, okulların kapalı kalma süresi de uzayabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim şuan için yapmamız gereken şey hükümetin belirlediği tedbirlere uymak” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 
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