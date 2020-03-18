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Bu haber 18 Mart 2020 11:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?

Harran ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran’da korona virüs ile ilgili açıklamada bulundu. Harran’da alınan kararları halka sunan Çelik, bir olumsuz duruma rastlanamadığını bildirerek, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini hatırlattı.

Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de görülmesinden sonra alınan önlemler arttırıldı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı “Korona virüsünden 1 hastamı kaybettim” açıklamasından sonra oldukça tedirgin olan vatandaşlar, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin aldığı önlemleri sıklıkla takip etmeye başladı.



 

İlçede Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmamıştır 

Bu kapsamda açıklamada bulunan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, devletin aldığı tedbirleri ilçede güçlü bir şekilde uyguladıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu;

“İlçe genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır, devletimizin aldığı tedbirler ilçe genelinde güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın alınan kararlara eksiksiz uymasını büyük önemle rica ediyorum.”





 

Harran’da Korona Virüs İle İlgili Alınan Kararları Nedir? 

Çelik açıklamasının ardından Harran’da korona Virüs ile ilgili alınan kararları halka açıkladı. 












Editör: Ahmet Şen
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Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
Harran ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran’da korona virüs ile ilgili açıklamada bulundu. Harran’da alınan kararları halka sunan Çelik, bir olumsuz duruma rastlanamadığını bildirerek, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini hatırlattı.
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