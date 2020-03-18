Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?

İlçede Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmamıştır

Harran’da Korona Virüs İle İlgili Alınan Kararları Nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de görülmesinden sonra alınan önlemler arttırıldı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı “Korona virüsünden 1 hastamı kaybettim” açıklamasından sonra oldukça tedirgin olan vatandaşlar, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin aldığı önlemleri sıklıkla takip etmeye başladı.Bu kapsamda açıklamada bulunan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, devletin aldığı tedbirleri ilçede güçlü bir şekilde uyguladıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu;“İlçe genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır, devletimizin aldığı tedbirler ilçe genelinde güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın alınan kararlara eksiksiz uymasını büyük önemle rica ediyorum.”Çelik açıklamasının ardından Harran’da korona Virüs ile ilgili alınan kararları halka açıkladı.Editör: Ahmet Şen