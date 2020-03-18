Bilici’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

İl Müdürü Bilici yayımladığı mesajında ‘’18 Mart, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, milletimizin esir edilemeyeceğinin ve vatanımızı parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür.Aziz ecdadımızın karadan gemileri yürüttüğünü, üç kıtada yüzlerce yıl barış ve huzurla hükmettiğini, yeri geldiğinde de Çanakkale'de, Dumlupınar'da nice destanlar yazdığını bir an bile unutmamalı, büyük ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmeliyiz.Muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu büyük zaferin 105. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete kavuşmuş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen