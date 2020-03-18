​Sosyal Hizmetler Engelli Yaşlımızı Yalnız Bırakmadı

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet sunan Siverek Sosyal Hizmet Merkezi, Alo 183 İhbar hattına düşen ihbar üzerine ivedilikle harekete geçerek kimsesi olmayan ve zor şartlarda yalnız yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşa sahip çıktı.Gerekli sağlıklı kontrollerinin tamamlanmasının ardından uygun bakım merkezine nakledilecek olan engelli ve yaşlı vatandaş ile ilgili süreç AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici ve müdürlüğün ilgili birimlerince titizlikle takip edilmeye devam edecek.Editör: Ahmet Şen