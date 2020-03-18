Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Mart 2020 09:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Antep’te Belediye Otobüsü Devrildi! 20 Yaralı

Gaziantep'te belediyeye ait otobüsün iki otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

​Antep’te Belediye Otobüsü Devrildi! 20 Yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Bahaaddin Nakıboğlu Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep-Yavuzeli karayolunda otogar kavşağına doğru seyreden Emre D. (47) yönetimindeki 27 ABS 794 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen 54 SE 533 ve 27 AER 864 plakalı otomobillere çarptıktan sonda devrildi. Devrilme sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsü sürücüsü Emre D. ve 19 yolcu yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
 
 



 
 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Antep’te Belediye Otobüsü Devrildi! 20 Yaralı
​Antep’te Belediye Otobüsü Devrildi! 20 Yaralı
Gaziantep'te belediyeye ait otobüsün iki otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Dayı, Yeğeni ve Arkadaşının Kalbine Bıçak Sapladı! 2 Ölü
Dayı, Yeğeni ve Arkadaşının Kalbine Bıçak Sapladı! 2 Ölü
Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada dayısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin bıçakla yaralanan arkadaşı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli 2 kardeş sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Urfa'da Bütün Okullar Dezenfekte Ediliyor
Urfa'da Bütün Okullar Dezenfekte Ediliyor
​Şanlıurfa’da bütün kurumlar Koronavirüse karşı adeta seferber oldu.
​Şizofreni Evlat Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
​Şizofreni Evlat Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
​Şizofreni Evlat Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı
Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı
Geçtiğimiz günlerde evlerine ve avukatlık bürolarına yapılan baskınla gözaltına alınan avukatlar adliyeye getirildi.
​Suda Yüzen Cesedi Görenler Şok Oldu
​Suda Yüzen Cesedi Görenler Şok Oldu
Suda yüzen ve kime ait olduğu tespit edilemeyen cesedi gören vatandaşlar şok geçirdi.
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe Vurdu
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
Bozova'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bozova'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
​Hilvan’da Corona Virüs Önlemleri Alınıyor
​Hilvan’da Corona Virüs Önlemleri Alınıyor
Hilvan Belediye bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı ilçede tedbir amaçlı ilaçlama çalışması başlattı.
​İçişleri Bakanlığından Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Ek Bir Genelge
​İçişleri Bakanlığından Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Ek Bir Genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane gibi alanlar Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılıyor.
Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
Harran Kaymakamı Açıkladı! Harran’da Korona Virüs Tespit Edildi Mi?
​Siverek’i Sel Vurdu! Evler Su Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu
​Siverek’i Sel Vurdu! Evler Su Altında Kaldı, Hayvanlar Telef Oldu
Bilici’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Bilici’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
​Sosyal Hizmetler Engelli Yaşlımızı Yalnız Bırakmadı
​Sosyal Hizmetler Engelli Yaşlımızı Yalnız Bırakmadı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿