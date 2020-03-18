​Antep’te Belediye Otobüsü Devrildi! 20 Yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Bahaaddin Nakıboğlu Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Gaziantep-Yavuzeli karayolunda otogar kavşağına doğru seyreden Emre D. (47) yönetimindeki 27 ABS 794 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde ilerleyen 54 SE 533 ve 27 AER 864 plakalı otomobillere çarptıktan sonda devrildi. Devrilme sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsü sürücüsü Emre D. ve 19 yolcu yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Editör: Ahmet Şen