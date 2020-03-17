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Bu haber 17 Mart 2020 23:28:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı

Şanlıurfa’da fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.

​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.







 

Demir Elektrik Direği

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birecik ilçesinde demir elektrik direği seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Sutepe Mahallesinde yaşanan olayda araç sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Parklardaki ağaçlar ise fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Şanlıurfa merkezde ise şiddetli yağmur ve gök gürültüsü görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağmur ise sürücülere zor anlar yaşattı.








Editör: Ahmet Şen 
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​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Fırtına Kopuyor! Demir Elektrik Direği Devirildi! 1 Yaralı
Şanlıurfa’da fırtınanın devirdiği direk seyir halindeki aracın üzerine düştü, olayda sürücü yaraladı.
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