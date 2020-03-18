Dayı, Yeğeni ve Arkadaşının Kalbine Bıçak Sapladı! 2 Ölü

Kalbine Bıçak Darbesi Alan Gençler Hayatını Kaybetti

Dayı ile Kavgaya Karışan Abi Yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Konya’nın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. ve ağabeyi Adem Ö. aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Tunahan Özcan'ı (19) telefonla arayarak borçlarını ödemesini istedi. Bunun üzerine Tunahan Özcan, arkadaşı Ömer Uğur ile birlikte dayısı Hüseyin Ö.'nün (32) evine gitti. Dayı ve yeğeni arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Ö. yanında bulunan bıçakla Tunahan Özcan'ı ve arkadaşı Ömer Uğur'u kalbinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tunahan Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbine bıçak darbesi alan Ömer Uğur da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tunahan Özcan'ı öldüren ve arkadaşını ağır yaralanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Tunahan Özcan'ın dayısı Hüseyin Ö. ile kavgaya karışan ağabeyi Adem Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonunda cinayette kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen