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Bu haber 17 Mart 2020 22:55:10 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Dikkat! Memleket Kafa Kıran Doluya Teslim Oldu

Şanlıurfa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı, araç sahipleri araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti. Bir çok araç hasar görürken, vatandaşlar "Kafa kıran doluya yakalandık" demekten kendilerini alamadılar.

Urfalılar Dikkat! Memleket Kafa Kıran Doluya Teslim Oldu

Şanlıurfa çevresinde akşam geç saatlerde aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu, ilçede paniğe neden oldu. 



 

10 Dakika Sürdü, Caddeler Sel Oldu

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle cadde ve yollarda sel oluşurken, otomobil sahipleri misket büyüklüğünde doludan araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Akşamın geç  saatlerinde Siverek ilçesinde bastıran dolu ilerleyen dakikalarda GAP Havaalanı civarında da etkili oldu.




 

Urfalılar Dikkat

Şanlıurfa’nın ilçe ve kırsal kesimlerinde etkili olan dolu yağışlarının gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olacağı ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.


Editör: Ahmet Şen
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