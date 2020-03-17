Urfalılar Dikkat! Memleket Kafa Kıran Doluya Teslim Oldu

10 Dakika Sürdü, Caddeler Sel Oldu

Urfalılar Dikkat

Şanlıurfa çevresinde akşam geç saatlerde aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu, ilçede paniğe neden oldu.Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle cadde ve yollarda sel oluşurken, otomobil sahipleri misket büyüklüğünde doludan araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Akşamın geç saatlerinde Siverek ilçesinde bastıran dolu ilerleyen dakikalarda GAP Havaalanı civarında da etkili oldu.Şanlıurfa’nın ilçe ve kırsal kesimlerinde etkili olan dolu yağışlarının gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olacağı ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.Editör: Ahmet Şen