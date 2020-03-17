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Bu haber 17 Mart 2020 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, "Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.
 
Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Çanakkale Zaferi’nin sonuçları itibariyle Dünya tarihinin akışını ve Türk Milletinin kaderini değiştirdiğine dikkat çektiği mesajında şunları kaydetti: "Türk toplumunda millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması adına önemli bir mesafe kat edildiği Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır.
 
Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, komutanından erine kadar bu mücadeleye iştirak eden bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anar, büyük Türk Milletinin ve kahraman Türk silahlı kuvvetlerinin bu anlamlı günlerini kutlarım." dedi.
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Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Özyavuz’un 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
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