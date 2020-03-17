İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Erin Başkanlığında Toplanarak Önemli Kararlar Aldı

Belediye Başkanlıkları tarafından vatandaşların ortak kullandıkları kamuya ait alanların uygun aralıklarla dezenfekte edilmesine, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sağlık Müdürlüğü tarafından konu hakkında hazırlanan afişlerin Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından halkın sıklıkla bulunduğu AVM. vb. toplu yaşam alanlarında gösteriminin sağlanmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla konu ile ilgili olarak hazırlanacak afiş, broşür vb. görsellerin Belediyeye ait toplu taşıma araçları ile Billboardlarda gösterimlerinin sağlanmasına, Gıda sektöründe (fırın, lokanta, pastane, semt pazarları vb.) çalışanların hijyen koşullarına azami özen göstermesine, maske ve eldiven kullanılmasına ve para alışverişi yapanların gıda ile temasının önlenmesine, lavaboların temizliğinde öncelikle kireç sökücü sonrasında ise çamaşır suyu kullanılmasına, kullanılan bardakların hijyen kurallarına göre temizlemesine, lokantalarda masaların arasındaki mesafelerin asgari 2 (iki) metre olacak şekilde düzenlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetleri tarafından oluşturulan ekiplerin yapmış olduğu denetimlerin en üst düzeye çıkarılmasına, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bağlı odaların konu ile ilgili üyelerini bilgilendirmesine ve gerekli takibi yapmasına, Taşımalı eğitimde görevli servislerin Milli Eğitim Müdürlüğünce, diğer tüm servislerin ise bağlı bulunduğu oda ve şirketler tarafından dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanmasına, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işyerlerinin yeterince havalandırılması, kullanılan araç ve gereçlerin dezenfektanlarla uygun aralıklarla dezenfekte edilmesi, çalışanların hijyen kurallarına uyması noktasında OSB Müdürlüğünce gerekli önlemlerin alınmasına, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren, vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına, Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine, Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu “Taziye Evi” faaliyetlerinin 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına, taziye evlerinde bulunan ortak kullanılan havluların kaldırılmasına, taziye evlerindeki halıların kaldırılarak ilgili belediyeler tarafından temizliğinin ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına, taziye evleri faaliyete geçtikten sonra yemek ve çay ikramlarının sonlandırılmasına, mırra ve kahve ikramının tek kullanımlık bardaklarda yapılmasına, Camilerde ortak kullanılan tespihlerin kaldırılmasına, Jandarma ve Emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına, şüpheli ve hükümlülerin yakalanmalarından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edilmesine kadar geçen sürede nezarethanelerin ve nezarethanelerde ortak kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet gösterilmesine, Şüpheli ve hükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel ve hijyenik vasıfta bulunmasına özen gösterilmesine, Şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya cezaevlerine sevk/nakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine, Bu süreç dâhilinde görevli kolluk personelinin kişisel temizliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına, Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarının, sefer sırasında pencere camlarının açık tutularak havalandırılmasına, dolmuş/otobüs gibi şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç gereç ve eşyanın temizliği, araçların kullanımda olmadığı dönemde günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmasına,

Yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesine,

Diğer her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi

Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır.

Toplu taşıma araçlarındaki görevli personelin COVİD-19 konusunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına, (semptom gelişen kişinin maske takması sağlanmalı- solunum yolu semptomları)

Havalimanı, Akçakale Gümrük Kapısı, Ceylanpınar Sınır Geçiş Noktasında üst ve kimlik taramasında görevli kişilerin görevleri sırasında tıbbi maske, eldiven, kullan-at yüz/göz koruyucu ( gözlük, siperlik vb. ) gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanmasının sağlanmasına,

Yukarıda kullanılması gereken ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini yaptığı sırada kesintisiz olarak kullanılması.

Görevlinin iç mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan ekipman çıkartılarak uygun şekilde evsel atık kutusuna atılması,

Ayrıca maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmesi,

Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde sağlanması,

Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalıdır. İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipman kullanılması,

Kişilerin dinlenme alanlarında el antiseptiği bulundurulması.

Havalimanının dezenfeksiyonun Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından, Akçakale Gümrük Kapısı ve Ceylanpınar Sınır Geçiş Noktasındaki alanın dezenfeksiyonunun ise Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliğince sağlanmasına.

Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Bölge Amirliği tarafından dezenfeksiyon havuzu kurulmasına ve giriş yapan araçların dezenfeksiyon havuzundan geçirilmesine, Eyyübiye bölgesinde halkın şikayetine konu olan katı atık düzenli depolama sahasında meydana gelen koku ve bertaraf ile ilgili hususlarda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli incelemelerin yapılarak hazırlanacak rapor çerçevesinde Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına, Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerin haftalık olarak değerlendirilmesi için Vali Yardımcısı Başkanlığında bir ekip oluşturulmasına,

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (COVID 19) salgınına karşı Bakanlıklar tarafından alınan tedbir kararlarının Valiliklere gönderilmesi üzerine, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar, ilgili kurum-kuruluşlara ve kamuoyuna duyuruldu.Salgın riskine karşılık vatandaşları bilinçlendirme faaliyetleri, gıda sektörü denetimleri, toplu taşıma, umuma açık yerler ve ticari faaliyetin icra edilmeye devam edildiği alanlarda uygulanacak tedbirleri içeren kararlar şu şekilde:yeterlidir ancak gerekli halede 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu yeterlidir.Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlıklarımız tarafından ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.