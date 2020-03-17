​Harran Belediyesi Koronavirüse Karşı Seferbelik İlan Etti

Dünyada bir çok ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı Harran Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Harran Belediyesi, Çin ve İtalya’da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan kamu binaları ve okulların ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Çalışma kapsamında Harran Belediyesi hizmet binası, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Harran Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi, Tapu Dairesi, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Noter, Cami ve Bankalar ilaçlandı.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, “Harran Belediyesi olarak korona virüsüne karşı tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. Hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile 4 kişilik bir ekip belirlenen bina ve kurumları ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün başlattığımız ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız belli aralıklarla devem edecek." dedi.