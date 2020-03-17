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Bu haber 17 Mart 2020 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeliler'de Korana Virüse Rastlanmadı

​Suriyeliler'de Korana Virüse Rastlanmadı

​Suriyeliler'de Korana Virüse Rastlanmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye'de hiçbir koronavirüs vakasının saptanmadığını açıkladı. 2011 yılından bu yana iç savaşın pençesinde olan Suriyeliler dünyanın farklı ülkelerine yayıldı. Suriye topraklarında kalanlar ise binbir türlü sorun ve sıkıntı ile mücadele etmek zorunda kalmış durumda. Son zamanlarda ortaya çıkan ve bütün dünyayı esir alan Korona Virüsü, Suriye topraklarına uğramadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, "Suriye’de yeni koronavirüs vakaları yok. Şu anda hem hükümetin kontrolünde bulunan alanda, hem de muhalefetin kontrol ettiği kuzeybatı bölgelerde testler yapılabiliyor.” dedi. Suriye’nin başkenti Şam'da yapılan 34 vaka testinin hastalarda yeni tip koronavirüs varlığını ortaya koymadığına dikkat çeken Lindmeier, “DSÖ'nün başta ülkenin kuzeybatısındaki bölgeler olmak üzere durumu dikkatle izliyor” diye konuştu.


Editör: Ahmet Şen
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