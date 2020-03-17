Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı

Bu haber 17 Mart 2020 14:25:32 Tarihinde eklenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde evlerine ve avukatlık bürolarına yapılan baskınla gözaltına alınan avukatlar Hidayet Enmek, Metin Özbadem, Şehmus İnal, Sevda Çelik Özbingöl, Emin Baran, Cemo Tüysüz, Hüseyin İzol, Şanlıurfa Adliyesinde savcı karşısına çıktı.

Savcı karşısına çıkan avukatlardan Şehmus İnal serbest bırakılırken diğer avukatlar mahkemeye sevk edildi.

Diğer avukatlar da sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, Baroya Bağlı Avukatlar, Eğitimsen Şanlıurfa Şubesi, İHD, HDP İl ve İlçe Yöneticileri de adliyede hazır bulundu.