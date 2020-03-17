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Bu haber 17 Mart 2020 14:25:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde evlerine ve avukatlık bürolarına yapılan baskınla gözaltına alınan avukatlar adliyeye getirildi.

Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde evlerine ve avukatlık bürolarına yapılan baskınla gözaltına alınan avukatlar Hidayet Enmek, Metin Özbadem, Şehmus İnal, Sevda Çelik Özbingöl, Emin Baran, Cemo Tüysüz, Hüseyin İzol, Şanlıurfa Adliyesinde savcı karşısına çıktı.

Savcı karşısına çıkan avukatlardan  Şehmus İnal serbest bırakılırken diğer avukatlar mahkemeye sevk edildi.

Diğer avukatlar da sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, Baroya Bağlı Avukatlar, Eğitimsen Şanlıurfa Şubesi, İHD, HDP İl ve İlçe Yöneticileri de adliyede hazır bulundu.

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Asayiş
Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı
Urfa'da Gözaltına Alınan Avukatlar Adliyeye Çıkarıldı
Geçtiğimiz günlerde evlerine ve avukatlık bürolarına yapılan baskınla gözaltına alınan avukatlar adliyeye getirildi.
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