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Bu haber 17 Mart 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriye Sınırında Korona Virüs Salgınına Karşı Ticarethaneler Kapatıldı

​Suriye Sınırında Korona Virüs Salgınına Karşı Ticarethaneler Kapatıldı

​Suriye Sınırında Korona Virüs Salgınına Karşı Ticarethaneler Kapatıldı

Dünyayı kasıp kavuran ve bir çok insanın ölümüne neden olan korona virüsüne karşı Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ticarethaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Dünyada Korona virüsü nedeniyle bir çok kişinin yaşamını yitirmesi Türkiye'yi harekete geçirdi. Hükümet hastalığa karşı bir dizi tedbirler aldı. Tedbirler kapsamında vatandaşın toplu şekilde bir araya gelmesine neden olan bazı ticarethaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı. Bu kapsamda kahvehaneler, çay ocakları, oyun ve internet kafelerin kapılarına kilit vurulurken resmi daireler başta olmak üzere ilçenin belirli noktaları dezenfekte edildi. İlçede yaşam normal bir şekilde devam ederken parklarda bulunan oyun parkurları boş kaldı.
Son dönemlerde ilçedeki toplu taşıma araçları kullanan vatandaş sayısının da önemli derecede azaldığı öğrenildi.
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​Suriye Sınırında Korona Virüs Salgınına Karşı Ticarethaneler Kapatıldı
​Suriye Sınırında Korona Virüs Salgınına Karşı Ticarethaneler Kapatıldı
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