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Bu haber 17 Mart 2020 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan kuş, “ Çöp Kokusu Sorununa Neşter Vuruyoruz”

​Başkan kuş, “ Çöp Kokusu Sorununa Neşter Vuruyoruz”

​Başkan kuş, “ Çöp Kokusu Sorununa Neşter Vuruyoruz”

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptığı istişareler sonucu Eyyübiye ilçesindeki çöp kokusu sorununa neşter vuruyor. Başkan Kuş müjdeyi yerinde verip,” Yasal İşlem başlatıyoruz. Çöp kokusu sorunu artık tarih oluyor.” Dedi.
 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesindeki çöp atık toplama merkezindeki koku sorununu gidermek için düğmeye bastı. Yenice mahallesindeki katı atıkların elektrik enerjisine dönüştüğü katı atık bertaraf merkezinden çıkan koku bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamasına neden oluyordu.
 
Bölge sakinlerinin kokudan dolayı mağduriyet yaşadığı alanda geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan ve ilgili firma ile görüşüp sorunun çözümünü isteyen Başkanlar son olarak koku sorununun tarih olması için yasal işlem başlatıyor. Dün gece geç saatlerde bölgeye Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte giden Başkan Kuş, Asya Mahalle Muhtarlığında bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.
 
Burada bölge sakinlerine yasal işlem başlatılacağına dair müjdeyi veren Başkan Kuş, vatandaşların takdirini topladı. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar da sorunlarıyla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.
 
Çöp kokusu sorunundan dolayı bölge sakinlerinin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” 1 Nisan itibariyle Eyyübiye’de yaşanan çöp kokusu ile ilgili sizlere bu çöp kokusunu bitireceğimize dair söz vermiştik. 1 Nisan itibari ile mücadelemizi verdik, yüklenici firma ile defalarca konuşup, görüştük.
 
Yüklenici firma elinden gelen gayretleri sarf etti. Lakin bu çöp kokusuna mani olamadılar. 15 Dakika önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile istişare ettik ve buraya geleceğimi kendilerine ifade ettik. An itibari ile şunu ifade etmek istiyorum; Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yapmış olduğumuz istişare sonucu yarın sabah itibari ile yasal işlemler başlatılıyor. İnşallah Eyyübiye’miz çöp kokusundan kurtuluyor .
 
Vatandaşlarımız bizlere hakkını helal etsinler. 1 yıldır sabrettiler. Bunun daha öncesi de var. Bölge sakinlerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız rahatsızlanıyor. Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptığımız istişareler neticesinde yasal işlemleri başlatıyoruz. İnşallah çöp kokusu sorunu da tarih oluyor.” Dedi.

 
Eyyübiye Belediye Meclis Üyeleri ve bölge Mahalle Muhtarları da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür edip,” Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Çöp kokusu sorunu için büyük mücadele verdiler. Zor durumda olduğumuzu ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadıklarını onlar da biliyor. İnşallah Başkanlarımızın gayreti ile bu sorun kökten çözülecektir. Başkanlarımıza teşekkür ederiz. “ şeklinde konuştu.7

Editör: Ahmet Şen
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