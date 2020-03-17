Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi

Bu haber 17 Mart 2020 12:29:52 Tarihinde eklenmiştir.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

BOTAŞ Petrol Hattından petrol çalan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 adet birer tonluk kapasiteli plastik bidon, 480 litre ham petrol, 2 adet ikiz plaka, 21 adet demir kelepçe, 24 adet kırmızı toprak, 1 adet demir bağlantı borusu, 1 adet demir dirsek ve 30 metre uzunluğunda aktarmada kullanılan plastik hortum ele geçirildi.