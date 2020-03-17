Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Mart 2020 12:29:52 Tarihinde eklenmiştir.

Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi

Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe Vurdu

Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, petrol hırsızlığı yapanlara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

BOTAŞ Petrol Hattından petrol çalan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 adet birer tonluk kapasiteli plastik bidon, 480 litre ham petrol, 2 adet ikiz plaka, 21 adet demir kelepçe, 24 adet kırmızı toprak, 1 adet demir bağlantı borusu, 1 adet demir dirsek ve 30 metre uzunluğunda aktarmada kullanılan plastik hortum ele geçirildi.
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe Vurdu
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
Bozova'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bozova'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
​Hilvan’da Corona Virüs Önlemleri Alınıyor
​Hilvan’da Corona Virüs Önlemleri Alınıyor
Hilvan Belediye bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı ilçede tedbir amaçlı ilaçlama çalışması başlattı.
​İçişleri Bakanlığından Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Ek Bir Genelge
​İçişleri Bakanlığından Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Ek Bir Genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane gibi alanlar Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılıyor.
​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 Ağır Yaralı
​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 ölü, 1 Ağır Yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Botaş Boru Hattından Hırsızlığa 6 Tutuklama
Botaş Boru Hattından Hırsızlığa 6 Tutuklama
​Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.
Halifeti'de Korkunç Kaza: 6 Yaralı
Halifeti'de Korkunç Kaza: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen Mahallesi yol güzergahında meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaş yaralandı.
Korkunç Trafik Kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Korkunç Trafik Kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Korkunç Trafik Kazası: 4 ölü, 6 yaralı
​İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Ölü
​İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Ölü
Bir iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
ABD'de Coronaya Karşı Aşı Geliştirildi
ABD'de Coronaya Karşı Aşı Geliştirildi
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilen coronavirüs (Covid-19) aşısının ilk kez Washington eyaletinde test edilmesi bekleniyor.
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşi Tarafından Tabanca İle Katledildi
Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi
Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Jandarma Petrol Hırsızlarına Darbe İndirdi
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿