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Bu haber 17 Mart 2020 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu

​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu.

​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu

Korona virüsü nedeniyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bölgenin en büyük hayvan pazarı geçici bir süreyle kapatıldı. Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı Türkiye'de geniş önlemler alınmaya devam ediyor. Ülke genelinde okulların, kahvehane, kafe, kütüphane gibi toplu olarak kullanılan alanların İçişleri Bakanlığınca kapatılması ardından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de ek tedbirler alınıyor.
 
İlçede bölgenin en büyük hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatılırken hayat durma noktasına geldi.
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​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu
​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu
​Korona Virüsü Bölgenin En Büyük Hayvan Pazarını Vurdu.
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