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Bu haber 17 Mart 2020 12:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine koronavirüs kapsamında gönderdiği genel doğrultusunda iş yerlerini denetleyerek, belirlenen yasaklara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine koronavirüs kapsamında gönderdiği genel doğrultusunda iş yerlerini denetleyerek, belirlenen yasaklara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
 
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine koronavirüs salgınına ilişkin gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verilmesinin ardından Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı gün gece saatlerinde denetime çıktı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetime çıkan zabıta ekipleri, ilçe merkezi genelinde başlattıkları denetimlerde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamına giren tüm işletmeleri faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi yönünde uyardı. İşletmelere uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulayacağını bildirdi. Öte yandan Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Editör: Ahmet Şen
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Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi
Haliliye Zabıtası’dan ‘Uyarı’ Denetimi
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine koronavirüs kapsamında gönderdiği genel doğrultusunda iş yerlerini denetleyerek, belirlenen yasaklara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
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