Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Mart 2020 11:55:31 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor

Ceylanpınar Belediyesi Koronavirüs'e karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor

Ceylanpınar Belediyesi Koronavirüs'e karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ilçe genelindeki tedbirlerini sıkılaştırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cami ve kültür evlerinde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürürken ilaçlama ekipleri de temizlik sonrası dezenfekte işlemi yapıyor.


 
Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Belediye olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıklamış olduğu tedbirler kapsamında ilçede adeta bir kriz yönetimi mantığıyla çalıştıklarını ve ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. İlçedeki tüm resmi kurumları ilaçladıklarını hatırlatan Başkan Soylu, ikinci aşamada ibadet mekanları olan camileri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Korkuyla değil tedbir ile virüse karşı mücadele edilebileceğini vurgulayan Başkan Soylu, "Belediye olarak üzerimize düşen konularda yüksek hassasiyet gösteriyoruz." diye konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar Belediyesi Koronavirüs'e karşı ilçe genelindeki bütün cami ve kültür evlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı.
Bozova’daki Bir Okul Koronaya Karşı Solüsyon Üretimine Başladı
Bozova’daki Bir Okul Koronaya Karşı Solüsyon Üretimine Başladı
Bozova 75.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 13 ilçeye solüsyon dağıtımı için üretim çalışmalarına başladı.
​Karaköprü Belediyesi'nden Korona Virüs Önlemleri Alınıyor
​Karaköprü Belediyesi'nden Korona Virüs Önlemleri Alınıyor
​Karaköprü Belediyesi'nden Korona Virüs Önlemleri Alınıyor.
​Harran Belediyesi, Süleyman Demirel Mahallesine Yeni Park Alanı Kazandırıyor.
​Harran Belediyesi, Süleyman Demirel Mahallesine Yeni Park Alanı Kazandırıyor.
​Harran Belediyesi, Süleyman Demirel Mahallesine Yeni Park Alanı Kazandırıyor.
​Kırsalda Çalışmaların Biri Biterken, Diğeri Başlıyor
​Kırsalda Çalışmaların Biri Biterken, Diğeri Başlıyor
​Kırsalda Çalışmaların Biri Biterken, Diğeri Başlıyor
​Korona Virüs Şanlıurfa’yı Hayalet Şehir Yaptı
​Korona Virüs Şanlıurfa’yı Hayalet Şehir Yaptı
Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Kalabalık caddelerin bile boşaldığı Şanlıurfa hayalet şehir oldu.
​Şanlıurfa’da Sokakta Kalan Çocuklar Hayata Kazandırılacak
​Şanlıurfa’da Sokakta Kalan Çocuklar Hayata Kazandırılacak
Şanlıurfa'da “Geleceğimiz sokakta kaybolmasın” proje ile dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıkları benimsedikleri sokaklardan alınarak, çeşitli programlarla hayata kazandırılması hedefleniyor.
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Nedeniyle Tüm Etkinlikler İptal Edildi
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Nedeniyle Tüm Etkinlikler İptal Edildi
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve Ramazan etkinlikleri korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar
​Eyyübiye Zabıtası Ani Denetimde! Fahiş Fiyat Çeken İş Yerlerini Affetmiyorlar
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Ekipleri, Eyyübiye’de faaliyet gösteren marketleri denetledi.
Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa’da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
​Şanlıurfa Merkezli Oto Hırsızlığı: 15 Tutuklama
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Ceylanpınar'da Koronavirüs Tedbirleri Sıkı Tutuluyor
Fırında Ekmek Alırken Korona Virüse Dikkat! Fırıncıları Uyarın!
Fırında Ekmek Alırken Korona Virüse Dikkat! Fırıncıları Uyarın!
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
​Sosyal Medyada Provokatif Korona Virüs Paylaşımlarına 19 Gözaltı
Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!
Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿