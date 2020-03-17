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Bu haber 17 Mart 2020 09:24:32 Tarihinde eklenmiştir.

Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!

Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!

Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!

 
Şanlıurfa'da koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan 6 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Hastalar arasında üst düzey bürokratların da olduğu iddia edildi.
 
Sağlık Bakanlığının son vaka sayısını açıklamasıyla birlikte Şanlıurfa'daki şüpheli hastalar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Şanlıurfa’da 2 üst düzey bürokrat ile 2 umre yolcusu, 1 Azerbeycan’dan gelen vatandaş ile kentte yaşayan 1 başka vatandaş olmak üzere 6 kişi koronavirüs şüphesi ile gözlem  altında tutuluyordu. 6 vatandaşın da tahlil sonuçlarının geldiği ve sonuçların negatif çıktığı öğrenildi.
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Sağlık
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