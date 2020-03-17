Son Dakika; Urfa'da koronavirüs şüphelilerin sonuçları çıktı!

Şanlıurfa'da koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan 6 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Hastalar arasında üst düzey bürokratların da olduğu iddia edildi.Sağlık Bakanlığının son vaka sayısını açıklamasıyla birlikte Şanlıurfa'daki şüpheli hastalar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Şanlıurfa’da 2 üst düzey bürokrat ile 2 umre yolcusu, 1 Azerbeycan’dan gelen vatandaş ile kentte yaşayan 1 başka vatandaş olmak üzere 6 kişi koronavirüs şüphesi ile gözlem altında tutuluyordu. 6 vatandaşın da tahlil sonuçlarının geldiği ve sonuçların negatif çıktığı öğrenildi.