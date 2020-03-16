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Bu haber 16 Mart 2020 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Milletvekili Özcan, Ellerimiz Ellerimize Değmeyecek Lakin Elbirliği İle Virüs İlletinden Kurtulacağız

Urfa Milletvekili Özcan, Ellerimiz Ellerimize Değmeyecek Lakin Elbirliği İle Virüs İlletinden Kurtulacağız.

Urfa Milletvekili Özcan, Ellerimiz Ellerimize Değmeyecek Lakin Elbirliği İle Virüs İlletinden Kurtulacağız

Urfa Milletvekili Özcan, Ellerimiz Ellerimize Değmeyecek Lakin Elbirliği İle Virüs İlletinden Kurtulacağız
 
 
Dünyayı adeta esir alan Korona Virüsüne karşı bütün dünya topyekün mücadeleye girişirken; ülkemiz de şu ana kadar başarılı bir şekilde süreci yönetiyor. Bu süreç hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, “Ellerimiz Ellerimize Değmeyecek Lakin Elbirliği İle Virüs İlletinden Kurtulacağız” dedi.
 
Vekil Özcan Korona Virüs ile mücadele süreci hakkında şunları söyledi;
 
“Her şeyin başı sağlık derler bizde.  Bizler için sağlık varsa sorunda yoktur aslında.  Hal hatır sorduklarında; sağlığımız yerinde çok şükür deriz gerisi teferruattır fıtratımızda. Tabi birde dinimizin gereği temizlik imandan gelir bizlerde. Hal böyle olunca virüs illetine toplumsal olarak aslında dirençli de sayılırız.
 
Dünya zor bir sınav veriyor şu sıralar. Koronavirüs illeti kasıp kavuruyor her bir yanı. Çin’de başlayan bir vaka ve sonrasında tüm ülkeleri etkileyen bu illet şimdilerde ülkemizi tehdit ediyor. Şükürler olsun ki, güçlü devletimiz her zaman olduğu gibi yine bu zor süreçte de erken adımlar atmasını bildi. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, ekibi ve tüm sağlık çalışanlarımız teyakkuzda.
 
Devletimiz virüsün yayılmasını en aza indirmek adına tüm önlemleri aldı
 
Devletimiz virüsün yayılmasını en aza indirmek adına tüm önlemleri aldı ve eylem planı sorunsuz şekilde işliyor. Süreç şeffaf ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Tabi birde millet olarak her ferde ayrı ayrı görevler düşüyor. Önce kendimiz için, sonra çevremiz için daha sonrada ülkemiz için, devletimizin eylemlerini desteklemeli, söylemlerine kulak vererek harfiyen uymalıyız.
 
Serinkanlı olunmalı, işgüzarlık yapılmamalı ve fırsatçılıktan medet umulmamalı. Şuan Dünyayı tehdit eden ve binlerce ölümü yine binlerce vakayı beraberinde getiren bu durum ne dünyanın sonu olacak ne de hafife alınıp aman denilecek bir olaydır. O yüzden devletimizin yetkili mercilerinin dışındaki hiçbir açıklamanın ciddiye almaması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.
 
Hükümetimiz bu konuda gerekli adımları hızlılıkla atmıştır
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetimiz bu konuda gerekli adımları hızlılıkla atmıştır. Önlemlerini milletimizin sağlığı için kırmızı alarm düzeyinde alarak, ölümlerin ve vaka sayılarının en az baremde kalması için çalışmalarını sürdürmektedir. Koronavirüs nedeniyle batı ülkelerinin çaresizliğini görünce devletimizin bu krizi başarıyla yönetmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır.
 
Bu vesile ile ilk andan itibaren konuya hassasiyetle yaklaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, hükümetimizin tüm bakanlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
 
 
PEKİ NE Mİ YAPACAĞIZ?
 
TEMİZLİĞİMİZE DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ
 
DEVLETİMİZE GÜVENECEĞİZ,
 
PANİK YAPMAYACAĞIZ
 
ÖZELLİKLE SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN AÇIKLAMALARINA HARFİYEN UYACAĞIZ
 
ELLERİMİZ ELLERİMİZE DEĞMEYECEK LAKİN ELBİRLİĞİ İLE VİRÜS İLLETİNDEN KURTULACAĞIZ.
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