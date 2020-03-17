​Siverek’te Orman Alanları Genişliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Oyman Orman Sahasında 530 hektarlık alanı ağaçlandırma sahalarının genişletilmesi için toprak hazırlığı çalışması başlatıldı.Türkiye’de orman bakımından en fakir şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa’da ormanlaştırma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa’nın daha da yeşillenmesi adına çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Siverek‘te yeşil alanları arttırıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, “Daha Yeşil Bir Şanlıurfa için” çok Fidanı toprakla buluşması amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti.Editör: Ahmet Şen