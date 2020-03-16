​Hilvan’da Corona Virüs Önlemleri Alınıyor

Hilvan Belediye bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı ilçede tedbir amaçlı ilaçlama çalışması başlattı.Amaçlarının dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkların önüne geçmek olduğunu belirten Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada ‘Dünya çapında yayılan ve Türkiye sınırlarına kadar gelen Corona Virüsü ile mücadele etmek ve ilçemizde virüsün görülmesi ihtimaline karşı önlem almak amacıyla bütün kamu kurumları, ibadethaneler, parklar, çocuk oyun alanları, ATM’ler, cefeler, gençlik merkezleri, kültür merkezleri, taşıtlar ve halka açık bütün alanları dezenfekte ettik. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için dezenfekte edilmemiş yer kalmayana kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek’ ifadelerine yer verdi.Vatandaşlar ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde halkın sağlını tehdit eden hastalıklara karşı mesai gözetmeksizin dezenfekte çalışmalarının yapılması yönünde talimatları veren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve ekibine teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen