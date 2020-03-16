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Bu haber 16 Mart 2020 22:10:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Mehmet Kuş, En Başarılı Belediye Başkanları Arasına Girdi

​Mehmet Kuş, En Başarılı Belediye Başkanları Arasına Girdi

​Mehmet Kuş, En Başarılı Belediye Başkanları Arasına Girdi

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, başarılı belediye başkanları arasına girmeyi başardı.

SONAR Araştırma şirketi seçimlerden bir yıl sonra İstanbul hariç 20 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediyelerin anket sonuçlarını yayınladı. 147 ilçede toplam 78 bin 60 anket yapıldığı açıklandı. İlk 20 belediye baz alındığında ise CHP'nin 10 AKP'nin 7 MHP'nin 2 İYİ Parti'nin ise 1 belediyesi başarılı bulundu. CHP'nin en başarılı belediyesi ise Adana Çukurova Belediyesi AK Partinin en başarılı bulunan belediyesi Konya'nın Karatay Belediyesi oldu. 

KUŞ, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Şanlıurfa’dan da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalarla gönüllere girmeyi başardı. Tapu sorunu, temizlik, ilçenin duyduğu ihtiyaçları gidermeyi başardı. 59,3 başarı oranıyla Türkiye geneli ilk 20’nin içerisinde Kuş, 14. sırada yer buldu. Bu başarı Şanlıurfa halkı tarafından takdirle karşılandı.

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