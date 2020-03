Sağlık Bakanı Açıkladı Yeni Corona Vakaları Var

5 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞI GÖZLEME ALDIK

POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Pozitif çıkan yeni vakalarımız oldu, bu akşam rakamı açıklamış olacağım. Can kaybı yok ama solunum sıkıntısı olan hastalarımız var'' dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koca, bu dönemde basına ve kendilerine olan güvenin mücadelenin şartı olduğunu belirterek, “Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip kamuoyuna gizli diye sunuldu, amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümü ile uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi haberlere itibar etmesi söz konusu değildir.Halkımızdan haber kaynakları konusunda dikkatli olmasını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız, duygu ile değil akıl ile hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Bu günler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz” diye konuştu.Korona virüse karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken Koca, “Verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, yurttaşın tedbirlere en sıkı şekilde uyarak sağduyusuyla destek vereceği bir mücadeledir. Halkımızın sağduyusu devletimizin organize gücü kadar önemlidir.Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tablo ile özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık vaka sayılarından çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz. Sağlık alt yapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız; sıkı tedbirlerle bu salgını aşacağız” şeklinde konuştu.Bugün Bilim Kurulunda alınan yeni önerileri kamuoyu ile paylaşan Koca, “Özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya, sonuç veren kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok şehirde yapılacak ve daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşı gözleme aldık. Yüksek Öğrenci Yurtlarında 14 gün gözlem altında tutmuş olacağız ve sağlık durumları yakın takip edilip yedi ya da sekizinci gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 SABİM hattı korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Uzman hekimler bu rehberlik hizmeti ile bazı ön hizmeti geniş kitleye vermiş olacak. Bununla birlikte vatandaşın mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamasını ve temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Devlet tedbirleri olarak bilimsel, ticari, açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz.UÇUŞ YASAĞI UYGULADIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 20 OLDUBugün itibarıyla İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının, tiyatro, sinema, konser salonu, nargile kafeler, yüzme havuzları, oyun salonları, hamamlar gibi mekanların faaliyetleri de askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli süre ara verildi. 14 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu” açıklamasında bulundu.Dün akşam yeni vakaların olduğu bilgisini paylaştıklarını hatırlatan Koca, “Dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam pozitif çıkan rakamı da sizlere açıklayacağım. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısı ile sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle olamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Tedbirlerde ciddiyetlerimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur.Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına uyarı, yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye gelişte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz, virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır” ifadelerini kullandı.Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadığını belirten Koca, ”Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını, önümüzdeki iki üç haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz” dedi.Vakaların dağılımlarını açıklayan Koca, “18'in içinde bir tane umre vakası var. Diğer vakalar ağırlıklı Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve devam eden sonuçları ile birlikte dağılımı daha net rakamlarla söylemiş oluruz” dedi.Umreden gelen vatandaşlarla başta belli sorunlar yaşandığını belirten Koca, “Bugün ilgili bakanlıklar ile bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte herkesin izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetinin nasıl verilmesi gerektiği konusunda da planlama yapıldı. Bundan sonraki sorunların yaşanmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, bazı hastanelerde sorunlu olmayan ameliyatların durdurulduğuna ilişkin soruya, “Vakalarla ilgili sorun yok ama vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirliği söz konusu ise böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz” yanıtını verdi. Öte yandan Koca, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını kaydetti.Umreden gelen vatandaşların yurtlara yerleştirilmesinin nedenini açıklayan Koca, “Yurt dışından gelebilecek olan yasak koyduğumuz ülkelerden öğrencilerimiz de var. Hastalık bulgusu olmayan kişiyi temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Dolayısıyla hastaneyi bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımız da boş olduğu için bunu kullanmamızın sakıncası olmadığını düşündük” dedi.