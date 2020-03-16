​Urfalılar Dikkat Taziye Evleri Kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Sinema, tiyatro, kafeterya, Taziye evleri, kahvehane gibi alanlar Korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılıyor.İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Korona Virüs' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, Taziye evleri her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16 Mart saat 24.00 itibariyle durdurulacak.Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi