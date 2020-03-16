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Bu haber 16 Mart 2020 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı

​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı.

​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı

Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı ülke genelinde tedbirler artırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de eğitime ara verilmesiyle beraber 300 okulda, temizlik ve dezenfekte çalışmaları başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen temizlik ve dezenfekte malzemeleri tüm okullara dağıtıldı. Okul idareleri ve iş kur çalışanları beraber okullarda genel temizlik çalışmaları yanı sıra, kapı kolları, lavabo muslukları, masa ve sandalyeler gibi öğrencilerin sık kullandığı alanlar temizlendikten sonra dezenfekte edildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda buluna İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Bürü Sorumlusu Fahri Düşünekli, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, tüm tedbirleri aldıklarını ve okullarda temizlik çalışmalarına başladıklarını' belirtti. Düşünekli ,"Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı ülkemizde de Bakanlığımızın emriyle okullarımızda tedbir amaçlı kısa bir ara verildi. Bizde bu arayı Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değerlendirip, yaklaşık 300 okulumuzda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladık.
 
Bu kapsamda okullarımıza çok çeşitli temizlik ve dezenfekte solüsyonları dağıttık ve tüm okullarımızda topyekun bir temizlik seferberliği ilan ettik. Öğrencilerimize herhangi bir virüsün bulaşmaması, öğrencilerimizin sağlığının daha iyi olması, öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamda eğitimlerine devam etmesi maksadıyla çalışmalarımızı hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu virüsün bu güne kadar ilçemizde görülmemiş olması bizim için bir avantaj olarak görüyoruz, bizlerde bu avantajı en iyi şekilde kullanıp, eğitim öğretim sürecine sağlıklı bir şekilde devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
 
Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Şenateş ise, "Okulumuzda geniş çaplı temizlik çalışmalarına başladık. Tüm okulumuzu çalışan arkadaşlarımızla beraber, temizlikten sonra dezenfekte edip, okulumuzu tertemiz ettik" diye konuştu.


Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde 300 Okulda Temizlik Ve Dezenfekte Çalışması Yapıldı
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