​Karaköprü Belediyesi'nden Korona Virüs Önlemleri Alınıyor.

Karaköprü Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında, İlaçlama ekipleri kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfektan çalışması yaptı. Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı Karaköprü Belediyesi sterilizasyon çalışması başlattı.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 ekip ile dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, okuma evleri ve spor tesisleri dezenfekte edilmeye devam edilirken, halkın yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları ve ilçe genelindeki camilerde çalışma yapıldı.