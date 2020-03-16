​Harran Belediyesi, Süleyman Demirel Mahallesine yeni park alanı kazandırıyor.

Yeşile ve doğaya önem veren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleyman Demirel mahallesinde, insanların aileleri ile güzel ve huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları, egzersiz aletleri, çocuk oyun alanının olduğu ve birçok faaliyeti gerçekleştirebilecekleri yeni bir dinlenme ve oyun alanı oluşturuluyor.Harran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Mahallesinde park yapımı çalışmasını başlattı. Park yapımı çalışmalarında vatandaşların ve çocukların spor yapabilmesi amacıyla spor alanıda proje kapsamına dâhil edildi. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni nefes alanında çocuk oyun grubu, 10 çatılı piknik masası ve 8 bank olacak.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, çocuklardan ve kadınlardan gelen park taleplerini geri çevirmemeye özen gösterdiklerini belirterek, her mahalleye modern park yapımlarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Özyavuz, "Süleyman Demirel Mahalle'mize kazandırdığımız yeni nefes alanımız bölge halkımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.Editör: Ahmet Şen