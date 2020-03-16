Bozova’daki Bir Okul Koronaya Karşı Solüsyon Üretimine Başladı

Bozova 75.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 13 ilçeye solüsyon dağıtımı için üretim çalışmalarına başladı.Bozova ilçe milli eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri için ‘Solüsyon Üretimine Başladık’ denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;“Tüm ilçelerimizdeki okullarımız için solüsyon üretimine başladık. İlçemiz 75.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İlimizde bulunan 13 İlçedeki okulların tamamına koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapmak için solüsyon üretimine başlamıştır."Editör: Ahmet Şen