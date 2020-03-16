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Bu haber 16 Mart 2020 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesi’ndeki Tarihi Feyzullah Konağı, Önemli Misafirlerini Ağırladı

Harran Üniversitesi’ndeki Tarihi Feyzullah Konağı, Önemli Misafirlerini Ağırladı.

Harran Üniversitesi’ndeki Tarihi Feyzullah Konağı, Önemli Misafirlerini Ağırladı

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan Feyzullah Konağı’nı Feyzullah Efendi’nin torunu Rahime Kökten ile beraberindeki misafirler ziyaret etti. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Fırat nehri üzerine Birecik barajı yapılmasıyla sular altında kalacak olan tarihi konak, Harran Üniversitesi Rektörlüğü’nün girişimiyle, Osmanbey Yerleşkesine taşları birebir sökülüp numaralandırılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmişti.

Tarihi Feyzullah Konağı, gelen ziyaretçilere eskimeyen mimari bir eser olduğunu gösteriyor


Harran Üniversitesi tarafından halen kullanılan asırlardır zamana meydan okuyan konak, Osmanbey Yerleşkesinde tüm haşmetiyle güzelliğini koruyor. Tarihi konak, geçen günlerde çok özel bir misafir ağırladı. Konağı ziyaret eden Feyzullah Efendi’nin torunu Rahime Kökten ve beraberindeki misafirler, çok duygulu anlar yaşadı.

Bu konakta doğup büyüdüğünü vurgulayan Rahime Kökten; “Halfeti, baraj suları altında kalacağı için konağımızı boşaltıp İstanbul’a taşındık. Babamı iki yaşında kaybetmiştim. Bu konakta amcamlarla beraber yaşıyorduk. Çocukluğumun en güzel anıları bu konakta geçti. Benimle birlikte 9 kardeşim bu konakta doğup büyüdük. Konak benim için anılarla dolu. O kadar duyguluyum ki şu anda bu merdivenden düştüğüm günleri anımsadım. Kardeşlerimle oynadığım günleri hatırlıyorum, şu avluda 20-30 kişi yattığımızı, büyük sofraların kurulduğunu, neşe içinde o sofralarda misafir ağırladığımızı hatırlıyorum. O zaman konağın ön tarafında portakal bahçelerimiz, arka tarafında da fıstık bahçelerimiz vardı. Üzüm bağlarımız vardı, sonbahar aylarında bağda şıralar, pestiller, sucuklar yapılırdı. Annem fıstıkları ipe dizerdi, köşeye asardı, biz de oradan alıp yerdik. Bu konakta dolu dolu bir çocukluk yaşadık.

Konağımız yıkılmaya bırakılmıştı. Harran Üniversitesi sahip çıktı, konağımızı oradan alıp yaşattığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Konak o kadar güzel ve aslına uygun restore edilmiş ki; konağı gezerken her bir odasında ayrı bir anım canlandı. Odalarda ailemle eskiden olduğu gibi sohbet ettiğimi hissettim. Annemin çocukken bize kıyafet dikişini, bizlere hazırladığı sofraları gördüm.
Eski anılarımı yaşattığı ve bugün burada benimle birlikte arkadaşlarımı ağırladıkları için Harran Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.
 

Editör: Ahmet Şen
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