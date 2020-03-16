​‘Şanlıurfa MEB Uluslararası Robot Yarışması’ Ertelendi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan ‘MEB Uluslararası Robot Yarışması’, yeni tip koronavirüs'ün Türkiye’de ortaya çıkmasıyla ileri bir tarihe ertelendi.Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;“MEB Uluslararası Robot Yarışması, yeni tip koronavirüs'ün ülkemiz sınırlarında yayılımını önlemek adına ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başvurular 20 Mart tarihine kadar devam edecektir. Kurmuş oldukları takımlar ile her yıl bu coşkuya katılarak yeteneklerini sergilemek ve ülkemizin teknolojik atılımına omuz vermek isteyen gençlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. İleri bir tarihte Şanlıurfa'da aynı heyecan ve enerji ile yarışmamızı gerçekleştirmek üzere buluşacağız.Yarışmaya başvurular 20 Mart tarihine kadar devam edecektir.” denildi