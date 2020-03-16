Urfalı İş Adamı Corona Virüsüne Karşı İşçilerinin İhtiyacını Karşılayıp İzne Ayırdı

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı adeta esir alan Corona virüsüne karşı Dünya Devletleri alarma geçti. Devletler önemlerini alırken iş adamları ve STK’lar da buna destek amaçlı önlemler almaya başladı.Şanlıurfalı bir işadamı Türkiye'de vaka sayısının artmasıyla birlikte işletmesinde çalışan bütün işçilerini izne ayırarak önlemini aldı. İş adamının aldığı bu önlem takdir topladı.Şanlıurfa'lı iş adamı Murat Vilken, mesajda şu ifadelere yer verdi;"16.03.2020’den itibaren kendi sağlığım ve karşımdaki kişinin sağlığı açısından, hiç kimseyle yüz yüze görüşmeme ve 15 gün boyunca bütün işimizde paydos kararı aldım. 110 işçimizin de ihtiyaçları karşılanıp mağdur olmayacak şekilde ücretli izne ayırdık."Editör: Ahmet Şen