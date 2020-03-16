Halifeti'de Korkunç Kaza: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen Mahallesi yol güzergahında meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaş yaralandı.Yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen Şanlıurfa itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı.Meydana gelen kazanın hatalı sollama ve aşırı hızın neden olduğu iddia edildi.Meydana gelen trafik kazasında Yılmaz Çekilmez, Mahmut Şansal, Sadık Demir, Nasri Siliybi, Ahmet Siliybi, Zeynep Sözgeri, Necip Sözgeri, Abdülkadir Şemez, Hanım Şemez yaralandı.