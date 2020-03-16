Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Mart 2020 09:56:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı

​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı.

​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:"Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
 
- "Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de “Sorun küresel, mücadele ulusaldır."Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık."
 
- "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir."
 
- "Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."
 
- "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir."
 
- "Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı
​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı
​Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak, Corona Virüs Yol Haritasını Açıkladı.
Benzinde beklenen indirim açıklandı! İşte illere göre benzinde yeni fiyatlar
Benzinde beklenen indirim açıklandı! İşte illere göre benzinde yeni fiyatlar
​Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı.
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
​Korona Virüs Geldi Fiyatlar Uçtu
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanması ile beraber maske, kolonya, dezenfektan ve makarna fiyatları tavan yaptı.
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
​Türkiye’de ’Antep fıstığı’ coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı.
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını açıkladı.
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
İşsizlik oranı 2019 Aralık döneminde 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
Türkiye’nin tarım kenti Şanlıurfa’da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
​Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları’nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları’nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Ceylanpınar'da Tüm Resmi Kurumlar İlaçlandı
Ceylanpınar'da Tüm Resmi Kurumlar İlaçlandı
​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!
​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!
Halifeti'de Korkunç Kaza: 6 Yaralı
Halifeti'de Korkunç Kaza: 6 Yaralı
Korkunç Trafik Kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Korkunç Trafik Kazası: 4 ölü, 6 yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿