Ceylanpınar'da Tüm Resmi Kurumlar İlaçlandı

Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında tüm resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yaptı.Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ilçe genelindeki tedbirlerini arttırdı. Sağlık İşleri Birimine bağlı oluşturulan özel ekipler ilçedeki bütün resmi kurumlarda ilaçlama yaptı.Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Coronavirüs salgınına karşı ilçede bütün tedbirleri aldıklarını belirterek gerek sağlık bakanlığı ve gerekse bilim kurulunun almış olduğu kararlar kapsamında bütün resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.Resmi kurumlar dışında vatandaşların yoğun kullandığı alanların da ilaçlandığını ifade eden Başkan Soylu, "Coronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Almış olduğunuz tedbirler kapsamında kültür evlerimizi de taziyeler dışında yapılacak bütün etkinlikler için bir süreliğine kapattık. Ülkemiz bu zorlu sürecinde üstesinden gelecektir. Yeter ki halk olarak bu süreçte daha hassas olup Sağlık Bakanlığımızın bütün talimatlarına uyalım." diye konuştu.