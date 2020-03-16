ABD'de Coronaya Karşı Aşı Geliştirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilen coronavirüs (Covid-19) aşısının ilk kez Washington eyaletinde test edilmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin gün içerisinde Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılması tahmin ediliyor. Amerikan basınının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceği açıkladı. Yetkililer ise, coronavirüs salgınına yakalanan hastalarda işe yarayacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekerek durumu özetledi.



daha önce, Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.