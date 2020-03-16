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Bu haber 16 Mart 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!

Şanlıurfa'da hastanelerde yatan hasta ziyaretine gidecek olana Şanlıurfalılar Dikkat!:

​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklama da, Koronavirüs önlemleri kapsamında hasta ziyareti saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek tarafından yapılan açıklama da hastane servislerinde yatan hastalarda refakatçi sayısının sınırlandırıldığı ve ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandı
.
Yeni düzenlemeye göre; Yoğun bakım ziyaretleri iptal edilirken, yatan hastalarda refakatçi sayısı tek kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca hasta ziyaret saatlerinin ise 19:00 ile 21:00 arasında yapılacağı bildirildi.
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Sağlık
​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!
​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!
Şanlıurfa'da hastanelerde yatan hasta ziyaretine gidecek olana Şanlıurfalılar Dikkat!:
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