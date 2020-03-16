​Hasta Ziyaretine Gidecek Urfalılar Dikkat!

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklama da, Koronavirüs önlemleri kapsamında hasta ziyareti saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek tarafından yapılan açıklama da hastane servislerinde yatan hastalarda refakatçi sayısının sınırlandırıldığı ve ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandıYeni düzenlemeye göre; Yoğun bakım ziyaretleri iptal edilirken, yatan hastalarda refakatçi sayısı tek kişiyle sınırlandırıldı. Ayrıca hasta ziyaret saatlerinin ise 19:00 ile 21:00 arasında yapılacağı bildirildi.