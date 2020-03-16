Şanlıurfa’da Gözaltına Alınan Avukatlarla İlgili Yeni Gelişme yaşandı.

Şanlıurfa'da 11 Mart tarihinde Şanlıurfa Barosuna bağlı 7 avukat gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgilere göre gözaltındaki avukatların gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı öğrenildi. İddialara göre avukatların henüz sorgulaması yapılmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi tarafından Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bu sabah saatlerinde ev ve bazı avukatların ofislerine operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'da 7 avukat, Diyarbakır'da ise 5 avukat gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde detaylı aramalar yapıldı.

Şanlıurfa Baro Başkanı avukat Abdullah Öncel "Bu sabah yapılan ev baskınları ile baromuz mensubu 7 meslektaşımız gözaltına alınmıştır. Aynı gerekçeler ile bölgenin birçok ilinde gözaltılar devam etmektedir" dedi.