​Bakan Koca Açıkladı: Toplam Corona Vaka Sayısı Artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var” dedi.Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” dedi.Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” ifadelerini kullandı.