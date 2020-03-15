Şok Olay! Korona Virüs Şüphesi Görülen Kızını Hastaneden kaçırdı

Düzce Valiliği Açıklama Yaptı

Hürriyet’in haberine göre; Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin Corona Virüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı.Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.Düzce Valiliği, ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede gözetim altına alınmasına karar verilince babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.'nin Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilerek gözetim altına alındığını açıkladı.Açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözetim altına alınmıştır. Hastanın Corona Virüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamaktadır. Hastanın Düzce Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Editör: Ahmet Şen