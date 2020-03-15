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Bu haber 15 Mart 2020 20:50:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Evin Penceresinden Devriye Gezen Bekçilere Silahlı Saldırı

Gece evinin penceresinden sokaktaki bekçilere tabancayla ateş açtığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

​Evin Penceresinden Devriye Gezen Bekçilere Silahlı Saldırı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 

 

Polise Çelik Yelek Giyin Uyarısı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri gece devriye gezerken bir evin penceresinden tabancayla bekçilere doğru ateş açıldı. Bekçilerin telsizle anons edip yardım istemesi üzerine Samsun polisi alarma geçti. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekipler sevk edildi. Polislerin çelik yelek giyerek dikkatli bir şekilde olaya müdahale etmeleri istendi. 





 

Cinayet Bürodan Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tabancayla ateş açtığı ileri sürülen A.A.O.'yu (51) yakalayarak gözaltına aldı. A.A.O.'nun alkollü olduğu ve bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açtığı tespit edildi. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan A.A.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Evin Penceresinden Devriye Gezen Bekçilere Silahlı Saldırı
​Evin Penceresinden Devriye Gezen Bekçilere Silahlı Saldırı
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