​Asılsız Korona Virüs Paylaşımı Başına Dert Açtı

Asılsız Yayın Yapan Şahıs Serbest Bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, 'Seyitömer Termik Santrali karantinaya alındı' şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Polis paylaşımı yaptığı belirlenen A.E.'yi gözaltına alındı.Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, aynı durumla ilgili 3 gün önce de V.A. isimli kişiyi gözaltına almıştı.Editör: Ahmet Şen