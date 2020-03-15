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Bu haber 15 Mart 2020 17:50:36 Tarihinde eklenmiştir.

22 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu

5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu.

22 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde işten eve gelen Adem Türker Hamurcu (22), odasına geçtikten sonra iddiaya göre, her sabah kendisini uyandıran 2 yaşındaki yeğeninin uyandırmaması için kapıyı kilitledi. Sabah saatlerinde Hamurcu’nun ablası, kardeşini uyandırmak istedi ancak odanın kapısını açan olmadı. Bunun üzerine odanın penceresine yönelen abla, kardeşini yatakta yüzüstü yatar halde buldu.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hamurcu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 ay önce askerden geldiği belirtilen gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
22 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu
22 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu
5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu.
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