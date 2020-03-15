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Bu haber 15 Mart 2020 12:14:14 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Duyurdu: Şanlıurfa’ya Gelen Umre Yolcuları Karantina Altına Alınıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş, Şanlıurfa’ya inen uçakta bulunan umre yolcularının karantinaya alınacağını duyurdu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Duyurdu: Şanlıurfa’ya Gelen Umre Yolcuları Karantina Altına Alınıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş, Şanlıurfa’ya inen uçakta bulunan umre yolcularının karantinaya alınacağını duyurdu.




Erkuş, Korona virüs tedbirleri amacıyla Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerin Şanlıurfa’ya gelen umre yolcuları için de geçerli olacağını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;
“Umreden gelenlerin son grubu bakanlığımızın talimatlarıyla Ankara ve bir başka ilde müşahedeye alınacaktır. Bugün Urfa’ya gelecek Umreciler de diğer ilde 14 gün gözlem altına alınacaktır. Urfa’ya olan uçuş kaldırılmıştır.”






Editör: Ahmet Şen
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