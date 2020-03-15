​Urfalı Umreciler Sakın Evden Çıkmayın Kimseyi de Ziyaret İçin kabul Etmeyin

Umre Dönüşü Ziyaretçi Kabul Etmeyin

Umre ibadetlerini tamamlayarak Cidde’den Şanlıurfa’ya gelen umre yolcularına korona virüs tedbiri alınması amacıyla uyarılar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının da yaptığı uyarıda umre yolcularının ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği belirtildi.Umre ziyareti sonrası ibadetlerini tebrik etmek için evlerinde misafirlerini kabul eden umre yolcularının 14 gün boyunca evden çıkmamaları, olası bir durumda sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve kritik süreç bitene kadar evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği vurgulandı.Editör: Ahmet Şen