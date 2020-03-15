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Bu haber 15 Mart 2020 11:18:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Umreciler Sakın Evden Çıkmayın Kimseyi de Ziyaret İçin kabul Etmeyin

Bugün Cidde’den Şanlıurfa’ya gelen umre yolcuları uyarıldı. Umreden gelen yolculara uyarı yapıldı: “14 gün evinizden çıkmayın. Ziyaretçi kabul etmeyin”

​Urfalı Umreciler Sakın Evden Çıkmayın Kimseyi de Ziyaret İçin kabul Etmeyin

Umre ibadetlerini tamamlayarak Cidde’den Şanlıurfa’ya gelen umre yolcularına korona virüs tedbiri alınması amacıyla uyarılar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının da yaptığı uyarıda umre yolcularının ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği belirtildi.


 

Umre Dönüşü Ziyaretçi Kabul Etmeyin

Umre ziyareti sonrası ibadetlerini tebrik etmek için evlerinde misafirlerini kabul eden umre yolcularının 14 gün boyunca evden çıkmamaları, olası bir durumda sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve kritik süreç bitene kadar evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği vurgulandı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Urfalı Umreciler Sakın Evden Çıkmayın Kimseyi de Ziyaret İçin kabul Etmeyin
​Urfalı Umreciler Sakın Evden Çıkmayın Kimseyi de Ziyaret İçin kabul Etmeyin
Bugün Cidde’den Şanlıurfa’ya gelen umre yolcuları uyarıldı. Umreden gelen yolculara uyarı yapıldı: “14 gün evinizden çıkmayın. Ziyaretçi kabul etmeyin”
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