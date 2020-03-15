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Bu haber 15 Mart 2020 14:50:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Üzerinde Islak Havlu Yazılı Paketlerden Zehir Çıktı

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda üzerinde ‘ıslak havlu’ yazılı paketlerde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

​Üzerinde Islak Havlu Yazılı Paketlerden Zehir Çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, 37 adet koli içerisinde dış yüzünde “ıslak havlu” yazılı 3'lü ve 2'li paketler içerisine zulalanmış 330 paket halinde toplam 187 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.E., H.Ç., R.Ş. ve M.A. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.






Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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